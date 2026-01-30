Sosyal medyada FETÖ operasyonu: 379 hesaba işlem yapıldı

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan teknik incelemelerde, söz konusu hesapların sistematik bir şekilde dezenformasyon ürettiği ve terör propagandası yürüttüğü saptandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli güvenliği hedef alan bu dijital ağların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonları yürüttüğünü belirtti.

31 yaşındaki oğlunu omzunda taşıyan baba isyan etti: Otizmi bitiremeyiz o bizi bitirecek

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Duran, söz konusu hesapların "terör propagandası yürüttüklerinin" ve "sistematik biçimde dezenformasyon ürettiklerinin" tespit edildiğini belirterek, bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarla "tam koordinasyon" içinde harekete geçildiğini ifade etti. Duran, "Millî güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır" dedi.

Paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerini kullanan Duran, "Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.