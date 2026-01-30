Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapacak müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, “Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği” ile yenilendi. Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, eğitim kurumlarındaki yöneticilik görevleri ikinci görev kapsamında yürütülecek ve atamalarda yazılı sınav, yönetici yetiştirme programı ile değerlendirme sonuçları dikkate alınacak.

MEB’DE YÖNETİCİ ADAYLARI İÇİN YENİ ŞARTLAR

Yönetici olarak görevlendirilecek adaylarda yükseköğretim mezunu olma, Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapma ve Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenecek yöneticilik eğitim programını tamamlamış olma şartı aranacak. Müdür adaylarının ise daha önce yöneticilik deneyimi bulunması veya belirli sürelerle müdür yardımcılığı, müdür yetkili öğretmenlik ya da şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olması gerekecek.

Yazılı sınavda konuların dağılımı şöyle olacak: Genel kültür yüzde 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük yüzde 15, eğitim bilimleri yüzde 15, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yüzde 30, mevzuat yüzde 20. Başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Akademisi tarafından uzaktan veya yüz yüze düzenlenecek yönetici yetiştirme programına katılacak.

MEB YÖNETİCİ GÖREV SÜRESİ 4 YIL, MAKSİMUM 8 YIL OLARAK BELİRLENDİ

Yönetmelik, yöneticilerin görev süresini 4 ders yılı olarak belirlerken, aynı kurumda en fazla 8 ders yılı boyunca görev yapabilme şartını getirdi. Yeniden görevlendirmelerde ise il değerlendirme komisyonları tarafından yapılan puanlama sonucu esas alınacak.

Ayrıca, öğrencilerin tamamının kız olduğu okullarda müdür, yatılı kız öğrencisi bulunan kurumlarda ise en az bir müdür yardımcısının kadın adaylar arasından görevlendirilmesi öngörüldü.

Böylece 5 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış oldu. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.