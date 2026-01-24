Özel okul fiyatları aldı başını gitti: MEB'in sınırlaması milyonluk fiyatları durduramadı

İstanbul’da özel okul ücretleri 2026-2027 eğitim dönemi daha başlamadan tartışma yarattı. Eğitim bedelleri MEB’in zam sınırlarına tabi olsa da yemek, servis, kitap, kıyafet ve yurt gibi ek kalemlerle birlikte bazı okullarda toplam maliyet 2 milyon TL’ye yaklaştı.

ÖZEL OKUL FİYATLARI ALDI BAŞINI GİTTİ

Türkiye genelinde kolej ücretleri 240-350 bin TL bandına çıkarken, İstanbul’da 400-500 bin TL ücet alan okullar yaygınlaştı; “gözde” olarak nitelenen sınırlı sayıdaki okulda ise rakamlar 1 milyon TL’yi aştı.

Milliyet’ten Ozan Ömer Kadüker’in haberine göre yeni eğitim yılında Robert Kolej’de yalnızca eğitim ücretinin 2,5 milyon TL’ye yaklaşması beklenirken, bazı yabancı ve vakıf okullarında ücretler dolar bazında 2 milyon TL seviyelerini gördü.

Özel okul temsilcileri, 1 milyon TL’yi aşan okul oranının yüzde 1’i geçmediğini savunurken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 12 bin özel okulun yarısının 400 bin TL’nin altında olduğunu ve özel okulun bir “zorunluluk değil tercih” olduğunu vurguladı.

MEB'İN SINIRLAMASI MİLYONLUK FİYATLARI DURDURAMADI

Milyonluk ücretlerini açıklayan kolejlerden bazıları şöyle:

The British International School: Sadece yabancı öğrencilerin kaydolduğu okulda eğitim ücreti 44,800 dolara kadar çıkıyor. Ayrıca başvuru ücreti 1,250 dolar, kayıt ücreti: 5,500 dolar. (2,2 milyon TL)

Bilfen Anadolu ve Üsküdar Fen Liseleri: 1,250,000 + KDV

BJK Kabataş Vakfı Özel Okulları: Anaokulu KDV hariç 1,154,545 TL

TED Rönesans Koleji: 1. sınıf taksitli 1,012,503 TL.

Ataşehir Anabilim Fen-Teknoloji Lisesi: 975,000 TL

İTA Okulları: 1. sınıf 936,650 TL

TED Atakent Koleji: Lise hazırlık 832,500 TL +KDV

Terakki Vakfı Okulları: Lise hazırlık 910,761 TL + KDV

Fide Okulları: İlkokul 775,000 TL.