Telefon ve bilgisayarlarda zam fırtınası bekleniyor! Piyasalarda yapay zeka krizi

Küresel teknoloji pazarı, daha önce görülmemiş bir bellek (RAM ve NAND) kıtlığıyla karşı karşıya kaldı. Krizin temelinde; Google, Microsoft ve OpenAI gibi dev şirketlerin yapay zekâ (AI) altyapısı kurmak amacıyla veri merkezlerine yönelik devasa talebi yatıyor. Yapay zekâ yatırımlarının artmasıyla birlikte, üretim bantları tüketici elektroniğinden çekilerek bu veri merkezlerine yönlendirildi. Uluslararası analizlere göre, 2026 yılında üretilen bellek çiplerinin yaklaşık yüzde 70'i doğrudan yapay zekâ altyapısı kuran büyük merkezlere gidecek. Bu durum, televizyon, bilgisayar ve akıllı telefon gibi halkın doğrudan kullandığı ürünlere ayrılan bellek miktarını daraltarak küresel tedarik zincirini baskı altına alıyor.

FİYATLAR BAZI ÜRÜNLERDE ÜÇ KATINA ÇIKTI

Bellek bulunurluğunun azalması, fiyatları dünya genelinde yukarı yönlü tetikledi. Özellikle yeni nesil bilgisayarlarda kullanılan DDR5 bellek fiyatlarının bazı pazarlarda 2025 sonundan bu yana üç katına çıktığı verilerle tespit edildi. Artış sadece RAM ile sınırlı kalmayıp, depolama birimleri olan SSD ve NAND çiplerinde de benzer bir fiyat baskısı oluşturdu. Uzmanlar, bu tablo nedeniyle 2026 yılı boyunca telefon, bilgisayar ve oyun konsolu pazarının daralacağını öngörüyor. Samsung ve SK Hynix gibi dev üreticiler sunucu odaklı ürünlerde fiyat artışına hazırlanırken, PC üreticileri de artan maliyetleri yeni modellerin etiketlerine yansıtmaya başladı. Reuters'a konuşan analistler, özellikle dar gelirli vatandaşın eriştiği giriş seviyesi cihazlarda bellek maliyetinin ürün fiyatı üzerindeki payının çok daha fazla hissedileceğini vurguluyor.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK EŞİK: 2026'DA TEDARİK SIKINTISI YAŞANABİLİR

Küresel ölçekteki bu krizin Türkiye'ye yansımaları da netleşmeye başladı. Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'e konuşan Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Tunaoğlu, küresel bellek sıkıntısının Türkiye'yi şu aşamada doğrudan vurmadığını ancak yıl içerisinde tüketici elektroniğinde somut olarak hissedileceğini belirtti. Yapay zekâ altyapılarının çok yüksek miktarda RAM tükettiğine dikkat çeken Tunaoğlu, üretimin ileri teknoloji gerektirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu çiplerin büyük kısmı Hollanda merkezli ASML'nin gelişmiş makineleriyle üretiliyor ve ağırlıklı olarak Güney Kore ile Tayvan'da bulunuyor. Bu nedenle arz baskısının bir süre daha devam etmesi mümkün. TV, PC ve cep telefonlarında önümüzdeki dönemde tedarik sorunları ve fiyat artışları görülebilir. Birkaç ay öncesine kadar çip tarafında bolluk vardı. 2026 boyunca dalgalanma sürebilir, ancak 2027'de piyasanın yeniden dengeye oturacağını düşünüyorum."

ÜRETİCİ ROTAYI DEĞİŞTİRDİ: VATANDAŞ SIRANIN SONUNDA

Krizin nasıl ortaya çıktığına dair veriler, önceliğin kâr marjı yüksek alanlara verildiğini kanıtlıyor:

Yapay zekâ talebi patladı: Veri merkezleri ve yapay zekâ sunucuları, standart bir bilgisayar veya telefondan katbekat fazla bellek tüketiyor.

Üreticiler kâr odaklı rotaya geçti: Bellek üreticileri, tüketici ürünleri yerine daha yüksek kâr bırakan yapay zekâ odaklı bellek türlerine (HBM) üretim önceliği verdi.

Kapasite daraldı: Aynı üretim hatları kullanıldığı için, yapay zekâya ayrılan kapasite arttıkça geleneksel belleklerin (DDR4/DDR5/LPDDR) üretimi azaldı.

Tedarik riski büyüdü: Ana akım cihazlara giden bellek miktarı azalınca stoklar geriledi ve fiyatlar üzerindeki baskı arttı.

OTOMOBİLDEN TELEFONA KADAR HER ALANDA MALİYET ARTIŞI

Bu kıtlık sadece bilgisayarları değil, geniş bir ürün yelpazesini etkiliyor. Akıllı telefon üreticilerinin, 2026 üretim hedeflerini artan bellek maliyetleri nedeniyle aşağı çekmesi bekleniyor. PC ve oyun cihazlarında RAM fiyatlarındaki yüzde 200'ü aşan artışların doğrudan satış fiyatlarına yansıması öngörülürken, otomotiv sektörü de tehlike altında. Araç kontrol üniteleri ve IoT (nesnelerin interneti) cihazlarında kritik öneme sahip olan RAM birimlerindeki fiyat artışı, üreticileri ürün özelliklerinde sadeleşmeye veya doğrudan maliyet artışlarına zorluyor. Sonuç olarak, "geleneksel" olarak tabir edilen bilgisayar ve telefonların üretimi 2026 ve 2027'nin bir bölümünde azalmaya devam edecek.