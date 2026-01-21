Z kuşağı alarmda: Yapay zekâ işleri ellerinden mi alıyor?

Randstad'ın yıllık "Workmonitor" raporunda belirttiğine göre, "yapay zeka ajanlarıyla" çalışma becerisi gerektiren iş ilanları bir yılda %1.587 gibi muazzam bir oranda arttı.

Anket verileri, yapay zekâ ve otomasyonun giderek daha fazla düşük karmaşıklıkta işlerin yerini aldığını gösteriyor.

Dünyanın en büyük işe alım ajanslarından biri olan Randstad, rapor için 27.000 işçi ve 1.225 işverenle anket yaptı ve 35 pazarda 3 milyondan fazla iş ilanını inceledi.

Dünya genelinde şirketlerin giderek artan işten çıkarmalar yapması ve ticaret savaşları ile dünya düzenini ve barışını sarsan agresif jeopolitik hamlelerin etkisiyle tüketici güveninin bozulması nedeniyle işgücü piyasası büyük baskı altında.

Yapay zekâya odaklanan teknoloji şirketleri, yoğun otomasyon sayesinde çalışan insanların yerini makinelerle almaya başladı.

Giderek daha fazla şirket, yapay zekâ alanındaki olağanüstü yatırım patlamasından somut getiriler bekliyor ve bu trend yakın zamanda ortadan kalkmayacak; önümüzdeki yıllarda iş dünyasını şekillendirecek bir faktör olmaya devam edecek.

Randstad CEO'su Sander van 't Nordende Reuters'e verdiği demeçte, "Çalışanlar arasında genellikle gördüğümüz şey, yapay zekâya karşı coşkulu olmaları... ancak şirketlerin her zaman istediği şeyi, yani maliyetleri düşürmeyi ve verimliliği artırmayı istemeleri anlamında şüpheci de olabiliyorlar" dedi.

Raporda, "Z kuşağı en endişeli kuşak. Baby boomer kuşağı daha fazla özgüvene sahip ve yapay zekanın etkisi ve uyum sağlama yetenekleri konusunda en az endişe duyan kuşak" denildi.

Ankete katılan çalışanların neredeyse yarısı, yeni teknolojinin iş gücünden çok şirketlere fayda sağlayacağından endişe duyuyor.

İşverenlerin ve çalışanların işletme sonuçlarına bakış açılarında da bir farklılık var. Analize göre, ankete katılan işverenlerin yaklaşık %95'i bu yıl büyüme öngörürken, çalışanların sadece %51'i bu iyimserliği paylaşıyor.