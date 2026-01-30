31 yaşındaki oğlunu omzunda taşıyan baba isyan etti: Otizmi bitiremeyiz o bizi bitirecek

Bir baba, akşam saatlerinde öfke nöbeti geçiren ve bu sebeple kendisine zarar veren 31 yaşındaki otizm hastası oğlunu, sakinleşmesi için omuzlarına alarak dışarıda gezdirdi. O anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden baba, isyan etti.

“ALDIM, ÇIKTIM DIŞARI OMUZLARIMDA GEZDİRİYORUM”

Oğlunun otizm hastası olduğunu ifade eden baba, “Yemekten sonra başlayan öfke nöbeti bitmedi. Kendisine zarar vermeye başladı. Ben de aldım, çıktım dışarı, bu şekilde omuzlarımda gezdiriyorum. Şu anda sakinleşti, birazdan eve götürüp yatıracağım” ifadelerini kullandı.

“BİZ OTİZMİ BİTİREMEYECEĞİZ DE OTİZM BİZİ BİTİRECEK”

Söz konusu görüntülerde, “Hangi baba 31 yaşındaki genç bir delikanlıyı, gecenin bu saatinde omuzlarında gezdirir?” sorusunu yönelten baba, “Bazıları sanıyor ki, ben keyfimden, zevkimden yapıyorum. Keşke yapabilsem. Biz otizmi bitiremeyeceğiz de otizm bizi bitirecek. Buna eminim” sözlerini sarf etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o görüntüler, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan görüntüler, otizm farkındalığının yayılmasına da katkı sağladı.