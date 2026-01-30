Avrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi Gökçe Gökçen, AKPM Kış Oturumu’nda yaptığı konuşmada İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini uluslararası kamuoyunun dikkatine sundu. Gökçen, yaşanan süreci Türkiye’deki hukuk güvenliği ve demokratik standartlar üzerinden eleştirdi.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite diplomasının şart olduğunu hatırlatan Gökçen, diplomanın iptal edilmesinin doğrudan seçim sürecine yönelik bir müdahale olduğunu savundu. Gökçen, bu iptal kararının hukuki bir gereklilikten ziyade, muhalefetin adayını saf dışı bırakmaya yönelik siyasi bir tercih olduğunu ifade etti.

Gökçen, şöyle konuştu:

"Raportör Sayın Luz Martinez Seijo’yu tebrik etmek istiyorum. Tıpkı tarih eğitimi hakkındaki önceki raporu gibi bu da eğitim sisteminin demokratik bir toplum yaratmadaki rolünü geliştiren önemli bir rapordur. Umuyorum ki bu rapor sadece burada kabul edilmekle kalmaz, aynı zamanda yeni politikalar geliştirilirken dikkate alınır ve üye devletlerde yeni projelerin önünü açar. Eğitimle ilgili bir gündemimiz olduğu için bu fırsatla size bir eğitim yolculuğuna dair ilginç bir hikaye anlatmak istiyorum. 35 yıl önce, 19 yaşında bir genç, Kuzey Kıbrıs’ta öğrenciydi. İstanbul Üniversitesi gazeteye bir ilan vererek lisans yatay geçiş başvurularının başladığını duyurdu. İlanda gerekli belgeler listelenmişti. Genç öğrenci tüm belgeleri topladı ve başvurusunu yaptı. Başvurusu kabul edildi ve İstanbul Üniversitesi’ndeki eğitimine başladı. Mezun oldu. Ardından yüksek lisansını tamamladı. 35 yıl boyunca bu diplomayla ilgili hiçbir sorun yaşanmadı.

"AVRUPA’NIN GELECEĞİ, SİYASİ TERCİHLERİN NASIL YAPILDIĞINA BAĞLIDIR"