Hakan Fidan: İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Fidan burada yaptığı açıklamada İran'a yönelik askeri müdahaleye karşı olduklarını muhataplarına aktardıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. İkili, yaptığı görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı yaptı. Hakan Fidan burada yaptığı açıklamada, İran'a karşı askeri müdahaleye karşı olduklarını muhataplarına aktardıklarını bildirdi.

Fidan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Bölgesel sorunlara çözüm üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Komşumuz İran'ın huzuru bizim için de bölge de büyük önem taşımakta. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Protestolarda hayatını kaybeden İranlılar için çok üzgünüz. Hadiselerin yatışmış olması memnuniyet verici.

İran'a askeri müdahaleye karşıyız, askeri çözümün işe yaracağına inanmıyoruz. Bölge ülkeleri huzur istikrar ve barış istemekte. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. Bugün yaptığımız görüşmede Arakçi'ye bunları aktardım. Türkiye sorunların barışçıl çözümü için elinden geleni yapmaya hazır. İsrail'in istikrara zarar vermeye çalıştığını görmekteyiz.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin açıklamalarından satır başları:

Çok güzel ve verimli müzakereler gerçekleştirdiğimiz için teşekkür ederim. Hem ikili, hem bölgesel konular da görüş alışverişinde bulunduk. İran ve Türkiye hem zor hem kolay günlerde birbirlerinin yanında oldu. Ocak ayından yaşanan son terör olayları, İsrail tarafından yönetildi, Türk makamları her zaman yanımızda oldu. Bu anlamda İran hükümeti adına hem Türkiye Cumhurbaşkanı'na hem Türkiye Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyorum.

Ülkemizdeki olaylar, ülkemiz dışındaki aktörlerin müdahalesiyle gerçekleşiyor. İsrail bölgedeki ülkeleri savaşa sürüklemek istiyor. Siyonist rejimin savaş çıkarma arzusu hiçbir zaman bitmiyor, bu bölgedeki ülkeler tarafından da biliniyor. ABD ve bazı Batı ülkeleri onları destekliyor.

Her türlü yeni gerilim ve yeni çatışmanın etkileri hakkında konuştuk. Bir ülkenin savaşa girmesi bütün bölgeyi etkileyecektir. Biz buna karşıyız. Siyonist rejimin planlarını boşa çıkaracak her türlü plana kucak açarız. İran her zaman bölgenin güvenliğini korumaktan yanadır. ABD hiçbir zaman müzakerelerde sadık olmamıştır, ancak buna rağmen İran bütün diplomatik süreçlerden yanadır.

Bölge ülkeleri arasında her türlü görüşmeden ve müzakereden yanayız ve bunlara da katılmak istiyoruz.

Gazze, Suriye, Lübnan ve bölgemizdeki diğer konulara ilişkin de konuştuk. Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanmasını istiyoruz, siyonist rejimin son bulmasını istiyoruz. Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü istiyoruz. bu aynı zamanda bölgesel istikrara destek sağlayacaktır.

