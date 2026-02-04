Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu! Ünlü sunucu da gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Aynı anda birçok adrese yapılan baskınlarda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Toplamda 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
SUNUCU KALAYCIOĞLU VE BECA'NIN İŞLETMECİSİ DE GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında "Beca" adlı işletmenin sahibi Bahadır Gürceer ile sunucu Gökay Kalaycıoğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Fenomen olarak tanınan Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük de soruşturmanın şüphelileri arasında.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişinin isimleri şöyle sıralandı:
"Sinan Urfalı, Ali Kaya (Dilek İmamoğlu'nun kardeşi), İmren Öztürk, Fatma Gül Derbeder, Barış Çalık (Barışma), Melis Yürür, Damla Kütük, Sevcan Güler, Rüştü Berk Akardaş, Ercan Gümüşkaya, Ceylin Aydemir, Vakıf Serter Varol, Bahadır Gürceer, Aylin Doğru Çelik, Hasan Koray Şahin, Gökay Kalaycıoğlu, Mert Can Alioğlu, Kaan Kalyon ve Gaye Kıray."
İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre; Ceylin Aydemir’in evinde yapılan aramada, 2 adet öğütücü, içinde 6 sigara bulunan 1 paket içime hazır esrar, 1 adet zıvana ve yarısı içilmiş esrar bulundu. Mert Can Alioğlu’nun evinde ise 2 adet tütünle karışık esrar, 1 adet sıkıştırılmış kubar ve 2 esrar kalıntısı içeren öğütücüye el konuldu.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2026/22490 sayılı soruşturma kapsamında;
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından 27 şüpheli şahıs hakkında talimatımız gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından arama, el koyma ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir. Bu kapsamda 19 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup firar şüpheli şahıslara yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."