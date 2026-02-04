Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu! Ünlü sunucu da gözaltında

Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu! Ünlü sunucu da gözaltında
Yayınlanma:
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve “Beca” adlı mekânın sahibi Bahadır Gürceer de var. Bazı evlerde esrar ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Aynı anda birçok adrese yapılan baskınlarda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Toplamda 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

SUNUCU KALAYCIOĞLU VE BECA'NIN İŞLETMECİSİ DE GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında "Beca" adlı işletmenin sahibi Bahadır Gürceer ile sunucu Gökay Kalaycıoğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

umursamaz-guluslerim-var-benim-dosta-guven-dusmana-korku-salar.jpg
Gökhan Kalaycıoğlu

Fenomen olarak tanınan Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük de soruşturmanın şüphelileri arasında.

.jpg
Barış Çalık (Barışma)

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

red.jpg
Sevcan Güler

"Sinan Urfalı, Ali Kaya (Dilek İmamoğlu'nun kardeşi), İmren Öztürk, Fatma Gül Derbeder, Barış Çalık (Barışma), Melis Yürür, Damla Kütük, Sevcan Güler, Rüştü Berk Akardaş, Ercan Gümüşkaya, Ceylin Aydemir, Vakıf Serter Varol, Bahadır Gürceer, Aylin Doğru Çelik, Hasan Koray Şahin, Gökay Kalaycıoğlu, Mert Can Alioğlu, Kaan Kalyon ve Gaye Kıray."

my-pleasure-and-coffee.jpg
İmren Öztürk
life-lately.jpg
Ceylin Aydemir

İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre; Ceylin Aydemir’in evinde yapılan aramada, 2 adet öğütücü, içinde 6 sigara bulunan 1 paket içime hazır esrar, 1 adet zıvana ve yarısı içilmiş esrar bulundu. Mert Can Alioğlu’nun evinde ise 2 adet tütünle karışık esrar, 1 adet sıkıştırılmış kubar ve 2 esrar kalıntısı içeren öğütücüye el konuldu.

bir-gokyuzu-dinleniyor-icimizde.jpg
Damla Kütük

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2026/22490 sayılı soruşturma kapsamında;

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından 27 şüpheli şahıs hakkında talimatımız gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından arama, el koyma ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir. Bu kapsamda 19 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup firar şüpheli şahıslara yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Türkiye
Bahçeli'nin flaş çağrısında mesaj aslında kime? Erdoğan'a baskı mı var? AKP'li yöneticiden flaş sözler
Bahçeli'nin flaş çağrısında mesaj aslında kime? Erdoğan'a baskı mı var? AKP'li yöneticiden flaş sözler
ESP'li Orhan Çelebi Tunceli'de gözaltına alındı
ESP'li Orhan Çelebi Tunceli'de gözaltına alındı
Çevre felaketinin sorumlusu şirketin yöneticisinden pişkin açıklama
Çevre felaketinin sorumlusu şirketin yöneticisinden pişkin açıklama