CHP'li belediye başkanının evinin önünde bomba ihbarı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Habil Dökmeci’nin ikamet ettiği sokağın yakınında bulunan şüpheli bir valiz, ilçede büyük bir hareketliliğe neden oldu. İsmet Atilla Caddesi üzerinde yol kenarına bırakılan valizi gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollü inceleme sonucunda valizin boş olduğu belirlendi.

"2 AYDIR SÜREN TEHDİT DAVAMIZ VAR"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Habil Dökmeci, savcılık ve emniyetin kamera kayıtları üzerindeki incelemelerinin sürdüğünü belirtti. Eskişehir Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Dökmeci yaklaşık iki aydır devam eden bir tehdit davası olduğunu ve bu davanın duruşmasının hemen ertesi gün görüleceğini hatırlattı. Daha önce de belediye duraklarındaki fotoğraflarının kurşunlandığını ve açık tehdit mektupları aldığını dile getiren başkan, yaşananların yargı aşamasında olduğunu vurguladı.

"İLÇEMİZİN HUZURU BOZULSUN İSTEMİYORUM"

Şüpheli valiz olayı ile süregelen tehditler arasında doğrudan bir bağ kurmak istemediğini ifade eden Habil Dökmeci bu ifadeleri kullandı:

"Bizim duraktaki fotoğraflarımız kurşunlandı. Daha sonra tehdit mesajları geldi, dava açtık. Ama ben dünkü çanta olayında bir bağlantı kurmak istemiyorum. Çünkü bu kadar ileri bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani ya bu tesadüf ya da başka bir şey oldu. İlçede huzur da bozulsun istemiyorum. Bunu istediğimiz için de daha önce yaşadığımız olayları duyurmamıştık."

Şüpheli kişi ya da kişilerle ilgili konuşan Dökmeci, “Şüphelendiğimiz kimse yok. Zaten dosyalar savcılıkta, gerekli incelemeleri yapıyorlar. Yani zaten açık açık tehdit mesajları ve mektupları gönderen kişi zaten yargı aşamasında” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili şüpheli şahısların tespiti için emniyet birimlerinin çalışmaları devam ediyor.