Sondaj çalışmasında facia: İşçinin kopan kolu kuyuya düştü!

Aksaray'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen feci bir iş kazasında İbrahim Yaşar’ın (30) makineye kaptırdığı kolu, 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Yaralanan Yaşar, hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri kuyuya düşen kolu arama çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Sıcak Yaylası’nda, tarlada yürütülen sondaj çalışması sırasında korkunç bir iş kazası yaşandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Zülfikar Sırmalı’ya ait tarlada meydana geldi. Sondaj makinesiyle çalışırken İbrahim Yaşar (30), sağ kolunu makineye kaptırdı. Yaşar’ın kopan kolu, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü.

sondaj-sirasinda-iscinin-kopan-kolu-kuyu-1014737-301104.jpg

KOPAN KOLU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Kanlar içinde yere yığılan Yaşar’a ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı İbrahim Yaşar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak hemen ameliyata alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre, Yaşar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

AFAD ekipleri, düşen kolu kurtarmak amacıyla 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusunda arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

