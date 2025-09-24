YKS için kritik süreç başladı! ÖSYM duyurdu

2025 YKS sürecinde ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrilmişti. ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte YKS 2025 ek tercih süreci an itibarıyla başladı.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ek tercih dönemi resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek yerleştirme takvimi ve sürece ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır"

Adaylar, ek tercihlerini 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapabilecek. ÖSYM açıklamasında, tercih işlemlerinin başladığı tarih ve başvuru yöntemi şöyle duyuruldu:

"Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin [https://ais.osym.gov.tr](https://ais.osym.gov.tr) adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir"


Ek yerleştirme sürecinde adayların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu dikkatle incelemesi gerekiyor. Kurum, rehber niteliğindeki kılavuzla ilgili olarak şu uyarıda bulundu:

"2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir"


ÖSYM, ek yerleştirme sürecinde tüm işlemlerin ilgili kılavuzlarda belirtilen esaslara göre yürütüleceğini vurguladı:

"Ek yerleştirme işlemleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

