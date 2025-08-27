6 YKS birincisinin tercih ettiği bölümler belli oldu!

6 YKS birincisinin tercih ettiği bölümler belli oldu!
Yayınlanma:
YKS-2025 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından tam puan alan öğrencilerin kazandıkları üniversite ve bölümler belli oldu. 6 öğrenciden 5’i mühendislik, 1’i ise hukuk fakültesine yerleşti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan YKS-2025 yerleştirme sonuçlarına göre 500 tam puan alan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümler netleşti. Farklı puan türlerinde 6 YKS birincisinden 5’i mühendislik, biri ise hukuk fakültesini kazandı.

TYT ve AYT sayısal puan türünde birinci olan Nizip Fen Lisesi (Gaziantep) mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü burslu olarak kazandı. AYT sözel ve eşit ağırlık birincisi Özel Tan Fen Lisesi (Bursa) mezunu Muhammed İsmail Kuşat ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

YDT İngilizce birincisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (burslu) bölümünü kazandı. YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına burslu olarak yerleşirken; YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi (Bursa) mezunu Abdulvahap Burro, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne, YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi (İstanbul) mezunu Ediz Doğan Karakoç ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne yerleşti.

2025 yılının birincileri arasında 5 öğrenci mühendislik, 1 öğrenci hukuk fakültesini kazandı. Geçmiş yıllarda birincilerin yerleştiği bölümlerde mühendislik, tıp, hukuk, iktisat ve işletme gibi farklı alanlar öne çıkıyordu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kayıt sürecinin 1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirterek, tüm adayları üniversite yaşamının sunduğu imkânlardan faydalanmaya davet etti. Özvar ayrıca herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini ve sınırlı kontenjanlar için yeniden tercih yapabileceklerini ifade etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Elazığ'da korkunç olay! Kaçan eşeğin sürüklediği 7 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da korkunç olay! Kaçan eşeğin sürüklediği 7 yaşındaki çocuk öldü
Rus yüzücü boğulmadı mı? Başka yerden çıkma ihtimali için kameralar izlenecek
Rus yüzücü boğulmadı mı? Başka yerden çıkma ihtimali için kameralar izlenecek
Tekirdağ'da denize girme yasağı
Tekirdağ'da denize girme yasağı