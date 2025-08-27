6 YKS birincisinin tercih ettiği bölümler belli oldu!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan YKS-2025 yerleştirme sonuçlarına göre 500 tam puan alan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümler netleşti. Farklı puan türlerinde 6 YKS birincisinden 5’i mühendislik, biri ise hukuk fakültesini kazandı.

TYT ve AYT sayısal puan türünde birinci olan Nizip Fen Lisesi (Gaziantep) mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü burslu olarak kazandı. AYT sözel ve eşit ağırlık birincisi Özel Tan Fen Lisesi (Bursa) mezunu Muhammed İsmail Kuşat ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

YDT İngilizce birincisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (burslu) bölümünü kazandı. YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına burslu olarak yerleşirken; YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi (Bursa) mezunu Abdulvahap Burro, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne, YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi (İstanbul) mezunu Ediz Doğan Karakoç ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne yerleşti.

2025 yılının birincileri arasında 5 öğrenci mühendislik, 1 öğrenci hukuk fakültesini kazandı. Geçmiş yıllarda birincilerin yerleştiği bölümlerde mühendislik, tıp, hukuk, iktisat ve işletme gibi farklı alanlar öne çıkıyordu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kayıt sürecinin 1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirterek, tüm adayları üniversite yaşamının sunduğu imkânlardan faydalanmaya davet etti. Özvar ayrıca herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini ve sınırlı kontenjanlar için yeniden tercih yapabileceklerini ifade etti.