Son dakika | Yangın kabusu bu kez Adana'da!

Yayınlanma:
Adana’nın Feke ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Güzpınarı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI!

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ederken vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının yaşandığı bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 55 personel ile 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve iş makineleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI!

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

