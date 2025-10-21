Son Dakika | Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı

Son Dakika | Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması, ünlü iş insanlarına da sıçradı.

Son dakika | Divan Oteller Müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldüSon dakika | Divan Oteller Müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Dün Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri Müdürü Murat Tomruk'un ifadesinin alınmasının ardından bugün de eski Fenerbahçe As Başkanı ve AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın da ifadeye çağırılmıştı.

Son dakika | Hamdi Akın da İBB soruşturmasında ifadeye çağırıldıSon dakika | Hamdi Akın da İBB soruşturmasında ifadeye çağırıldı

vedat-asci-ifade.jpg

VEDAT AŞÇI DA İFADEYE ÇAĞIRILDI

Murat Tomruk ve Hamdi Akın'ın ardından Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın da ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Türkiye
Yol verme kavgası kanlı bitti: Belediye çalışanı hayatını kaybetti
Yol verme kavgası kanlı bitti: Belediye çalışanı hayatını kaybetti
TOKİ'ye kiralama yetkisi: Devlet ev sahibi oluyor
TOKİ'ye kiralama yetkisi: Devlet ev sahibi oluyor