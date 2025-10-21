Son Dakika | Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması, ünlü iş insanlarına da sıçradı.

Son dakika | Divan Oteller Müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Dün Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri Müdürü Murat Tomruk'un ifadesinin alınmasının ardından bugün de eski Fenerbahçe As Başkanı ve AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın da ifadeye çağırılmıştı.

Son dakika | Hamdi Akın da İBB soruşturmasında ifadeye çağırıldı

VEDAT AŞÇI DA İFADEYE ÇAĞIRILDI

Murat Tomruk ve Hamdi Akın'ın ardından Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın da ifadeye çağırıldığı öğrenildi.