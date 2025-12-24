Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı: Yapımcı Timur Savcı hakkında karar

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tims&B Prodüksiyon CEO’su Yusuf Timur Savcı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında yapımcı Timur Savcı, model Melissa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanları Mehmet Tosmur, Hamdi Burak Beşer, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ortağı da olan FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan ve Çeşme Momo Beach'in sahibi Hamdi Burak Beşer sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden ( kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."

TİMUR SAVCI SERBEST BIRAKILDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tims&B Prodüksiyon CEO’su Yusuf Timur Savcı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.