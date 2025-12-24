Son Dakika | Ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonun bugün peş peşe tanınan isimler gözaltına alındı.

Model Melissa Fidan Çalışkan, Oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanları Mehmet Tosmur, Hamdi Burak Beşer, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ortağı da olan FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan ve Çeşme Momo Beach'in sahibi Hamdi Burak Beşer de gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte uyuşturucu testleri patlak vermiş! Rekor artış da açıklandı

TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre; uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında birçok ünlü film ve diziye imza atmış TİMS&B’nin sahibi Timur Savcı'nın da yer aldığı öğrenildi.

Savcı, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra ifade için adliyeye getirilecek.

BİRÇOK ÜNLÜ DİZİNİN YAPIMCISI

Timur Savcı'nın sahibi olduğu TİMS&B, birçok ünlü dizinin de yapımcısı.

Son dönemde büyük yankı uyandıran Eşref Rüya, Teşkilat, Şahmaran ve Bir Zamanlar Çukurova öne çıkan seriler arasında. Şirketin Suskunlar, Çalıkuşu ile Muhteşem Yüzyıl dizisinin de son sezonunun yapımcısı olduğu öğrenildi.