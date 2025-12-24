Son Dakika | Ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltında

Son Dakika | Ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltında
Yayınlanma:
Son dakika.... Film ve dizi sektörünün ünlü yapım şirketi TİMS&B’nin CEO'su Timur Savcı, uyuşturucudan gözaltında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonun bugün peş peşe tanınan isimler gözaltına alındı.

Model Melissa Fidan Çalışkan, Oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanları Mehmet Tosmur, Hamdi Burak Beşer, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ortağı da olan FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan ve Çeşme Momo Beach'in sahibi Hamdi Burak Beşer de gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte uyuşturucu testleri patlak vermiş! Rekor artış da açıklandıİstanbul'da sahte uyuşturucu testleri patlak vermiş! Rekor artış da açıklandı

TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre; uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında birçok ünlü film ve diziye imza atmış TİMS&B’nin sahibi Timur Savcı'nın da yer aldığı öğrenildi.

Savcı, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra ifade için adliyeye getirilecek.

BİRÇOK ÜNLÜ DİZİNİN YAPIMCISI

Timur Savcı'nın sahibi olduğu TİMS&B, birçok ünlü dizinin de yapımcısı.

screenshot-2025-12-24-at-13-31-49-timsb-production.png

Son dönemde büyük yankı uyandıran Eşref Rüya, Teşkilat, Şahmaran ve Bir Zamanlar Çukurova öne çıkan seriler arasında. Şirketin Suskunlar, Çalıkuşu ile Muhteşem Yüzyıl dizisinin de son sezonunun yapımcısı olduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Türkiye
Sapık liseliler tutuklandı! Yapay zeka ile kabus yaşatmışlardı
Sapık liseliler tutuklandı! Yapay zeka ile kabus yaşatmışlardı
Pavyon dansıyla meşhur olmuştu! Ukraynalı Anastasias darp nedeniyle şikayetçi oldu
Pavyon dansıyla meşhur olmuştu! Ukraynalı Anastasias darp nedeniyle şikayetçi oldu
Cem Küçük’ün de ortağı olduğu ayakkabı şirketi ekonomik krize yenildi!
Cem Küçük’ün de ortağı olduğu ayakkabı şirketi ekonomik krize yenildi!