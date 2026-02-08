Yoldan çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı: 1'i çocuk 5 yaralı

Yoldan çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı: 1'i çocuk 5 yaralı
Yayınlanma:
Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, önce refüje, ardından akaryakıt istasyonuna çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

ÖNCE REFÜJE SONRA AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI

Öğle saatlerinde Candaroğulları Mahallesi'nde seyir halinde olan M.H. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje çarptı, ardından akaryakıt istasyonuna daldı.

refuje-carpan-otomobil-akaryakit-istasy-1157287-343633.jpg

1'İ ÇOCUK 5 YARALI

Otomobilin istasyondaki beton bloka çarpması sonucu sürücü M.H. ile araçta bulunan Ş.H., Z.N.H., N.H. ve çocuk yaştaki Ö.H. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

refuje-carpan-otomobil-akaryakit-istasy-1157286-343633.jpg

Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

