Yoldan çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı: 1'i çocuk 5 yaralı
Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, önce refüje, ardından akaryakıt istasyonuna çarptı.
Hurdaya dönen otomobilde bulunan 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.
ÖNCE REFÜJE SONRA AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI
Öğle saatlerinde Candaroğulları Mahallesi'nde seyir halinde olan M.H. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje çarptı, ardından akaryakıt istasyonuna daldı.
1'İ ÇOCUK 5 YARALI
Otomobilin istasyondaki beton bloka çarpması sonucu sürücü M.H. ile araçta bulunan Ş.H., Z.N.H., N.H. ve çocuk yaştaki Ö.H. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)