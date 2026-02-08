Erdoğan'ın kendi sözlerini paylaşmak suç sayıldı: Emekliye 'zincirleme' hakaret davası

Türkiye'de ifade özgürlüğü ve "Cumhurbaşkanına hakaret" davaları tartışılmaya devam ederken, Bursa'dan dikkat çeken bir yargı haberi geldi. Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin aktardığı bilgilere göre; Bursa’da yaşayan emekli ve eski bir sendika yöneticisi olan Z.K. hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek dava açıldı. Savcılık, emekli vatandaşın paylaşımlarını "zincirleme suç" kapsamında değerlendirdi.

KARİKATÜR VE YORUMLAR DELİL OLDU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Z.K.’nin sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlar suç delili olarak dosyaya konuldu. Paylaşımların "herkese açık" olduğu vurgulanan iddianamede, içeriklerin Cumhurbaşkanına yönelik hakaret niteliği taşıdığı iddia edildi.

Dosyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karikatürize edildiği bir görselin yanı sıra, Erdoğan'ın kamuoyuna yansıyan bazı konuşmalarına gönderme yapan fotoğraf ve yorumların da yer alması dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN KENDİ SÖZLERİNİ TEKRAR ETMEK BİLE SUÇ"

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlenen Z.K., Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada savcılığın suçlamasına tepki gösterdi. Basit eleştirilerin dahi suç kapsamına alındığını belirten Z.K., iddianamedeki mantığı şu sözlerle eleştirdi:

"Çok basit bir eleştiriyi geçtim, Erdoğan’ın kendi ağzından çıkan sözleri tekrar etmek bile hakaret sayılmaktadır. Takdiri halkımıza bırakıyorum."

"EMEKLİLER BU KOŞULLARI KABUL ETMEYECEK"

Eski bir sendika yöneticisi olan emekli vatandaş, yargı baskısına rağmen susmayacaklarını belirtti. Z.K., açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Emekliler bu koşulları kabul etmeyecek, sözünü söylemeye, konuşmaya devam edecektir."