Erdoğan'ın kendi sözlerini paylaşmak suç sayıldı: Emekliye 'zincirleme' hakaret davası

Bursa'da savcılık, bir karikatürü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna yansıyan kendi sözlerine yapılan göndermeleri "hakaret" sayarak emekli bir vatandaş hakkında iddianame hazırladı. Hakkında dava açılan emekli Z.K., "Erdoğan’ın kendi ağzından çıkan sözleri tekrar etmek bile hakaret sayılmaktadır" diyerek duruma tepki gösterdi.

Türkiye'de ifade özgürlüğü ve "Cumhurbaşkanına hakaret" davaları tartışılmaya devam ederken, Bursa'dan dikkat çeken bir yargı haberi geldi. Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin aktardığı bilgilere göre; Bursa’da yaşayan emekli ve eski bir sendika yöneticisi olan Z.K. hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek dava açıldı. Savcılık, emekli vatandaşın paylaşımlarını "zincirleme suç" kapsamında değerlendirdi.

KARİKATÜR VE YORUMLAR DELİL OLDU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Z.K.’nin sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlar suç delili olarak dosyaya konuldu. Paylaşımların "herkese açık" olduğu vurgulanan iddianamede, içeriklerin Cumhurbaşkanına yönelik hakaret niteliği taşıdığı iddia edildi.

Dosyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karikatürize edildiği bir görselin yanı sıra, Erdoğan'ın kamuoyuna yansıyan bazı konuşmalarına gönderme yapan fotoğraf ve yorumların da yer alması dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN KENDİ SÖZLERİNİ TEKRAR ETMEK BİLE SUÇ"

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlenen Z.K., Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada savcılığın suçlamasına tepki gösterdi. Basit eleştirilerin dahi suç kapsamına alındığını belirten Z.K., iddianamedeki mantığı şu sözlerle eleştirdi:

"Çok basit bir eleştiriyi geçtim, Erdoğan’ın kendi ağzından çıkan sözleri tekrar etmek bile hakaret sayılmaktadır. Takdiri halkımıza bırakıyorum."

Erdoğan'a "diktatör" dediği için bir ay hapiste kalan çocuk hakkında iki iddianame yazıldı!Erdoğan'a "diktatör" dediği için bir ay hapiste kalan çocuk hakkında iki iddianame yazıldı!

"EMEKLİLER BU KOŞULLARI KABUL ETMEYECEK"

Eski bir sendika yöneticisi olan emekli vatandaş, yargı baskısına rağmen susmayacaklarını belirtti. Z.K., açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Emekliler bu koşulları kabul etmeyecek, sözünü söylemeye, konuşmaya devam edecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

