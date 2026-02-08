Katliam gibi kazada baba ve oğul can verdi!

Katliam gibi kazada baba ve oğul can verdi!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bingöl-Genç karayolunda meydana gelen, 2 otomobilin karıştığı kazada 55 yaşındaki Aydın Kayuntu ve 22 yaşındaki oğlu Kerim Kayuntu hayatını kaybetti.

Bingöl-Genç karayolunun 10. kilometresinde, AFAD İl Müdürlüğü mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, havalimanı yönüne giden ve sola dönüş almaya çalışan başka bir otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

bingolde-otomobiller-carpisti-1-olu-5-1157391-343659.jpg

BABA VE OĞUL YAŞAMINI YİTİRDİ!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yaralılarda 55 yaşındaki Aydın Kayuntu ve 22 yaşındaki oğlu Kerim Kayuntu, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

bingolde-otomobiller-carpisti-1-olu-5-1157389-343659.jpg

KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Diğer yandan, kaza anı yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Söz konusu görüntülerde 78 AG 598 plakalı otomobil sola dönüş yaptığı sırada 34 AKS 487 plakalı otomobilin yandan çarptığı görüldü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

