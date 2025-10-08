Son Dakika | Üç sınır ilinde büyük uyuşturucu operasyonu! 4 milyar lira değerinde madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı, Edirne ve Iğdır'da düzenlenen üç ayrı operasyonda toplam 4 milyar 385 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlar, Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

ÜÇ GÜMRÜK KAPISI

Bakanlık açıklamasında şu bilgi verildi:

“Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleştirilen incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 1.167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı’nda 23 kilogram metamfetamin

olmak üzere yaklaşık 1.3 ton uyuşturucu madde yakalandı. Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımız ile gençlerimizin korunması başta olmak üzere toplumun genelini tehdit ederek terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemizi, kararlılıkla ve sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız sürdürüyoruz.”

Yakalanan uyuşturucularla ilgili başlatılan adli süreçlerin sürdüğü bildirildi. Ticaret Bakanlığı, “Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıkları nezlinde devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.