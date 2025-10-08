Son Dakika | Ankara'da rüşvet operasyonunda 32 gözaltı! Milli Savunma Bakanlığı detayı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ile Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen bir çalışmada, bakanlıktan talep edilen bazı izin belgeleri sürecinde çıkar sağlandığına dair iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

32 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI! 27 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında; 2’si meslekten ihraç edilmiş, 1’i emekli kamu personeli, 2’si bu kişilerin aile bireylerinden oluşan toplam 5 kişi ile 27 şirket temsilcisi hakkında "rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek" iddiaları ile gözaltı kararı verildi. DHA yapılan 'tespitler' üzerinden operasyonun yapıldığını aktardı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 27 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 kişi hakkındaki çalışmaların da sürdüğü belirtildi.