İstanbul'da IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, IŞİD silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgütün sözde göç ve lojistik komitesi unsuru ve bu kişiyle bağlantılı 4 şüpheli şahıs tespit edildi.

"6 YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI"

Ekipler tarafından bu sabah yapılan operasyonda ayrıca, örgütle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 6 "yabancı terörist savaşçı" şüpheli hakkında Türkiye açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Sakarya’da IŞİD operasyonunda Iraklı şüpheli tutuklandı!

10 KİŞİYE GÖZALTI KARARI: 6'SI YAKALANDI

IŞİD operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.