6 IŞİD şüphelisi İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, IŞİD silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgütün sözde göç ve lojistik komitesi unsuru ve bu kişiyle bağlantılı 4 şüpheli şahıs tespit edildi.
"6 YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI"
Ekipler tarafından bu sabah yapılan operasyonda ayrıca, örgütle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 6 "yabancı terörist savaşçı" şüpheli hakkında Türkiye açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.
Sakarya’da IŞİD operasyonunda Iraklı şüpheli tutuklandı!
10 KİŞİYE GÖZALTI KARARI: 6'SI YAKALANDI
IŞİD operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)