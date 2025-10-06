Sakarya’da IŞİD operasyonunda Iraklı şüpheli tutuklandı!

Sakarya’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle IŞİD üyesi olduğu tespit edilen şüpheli şahsın evine gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahsın, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği bildirildi.

NÖBETÇİ MAHKEME TUTUKLANMASINA HÜKMETTİ!

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İSTANBUL’DA DA 13 IŞİD'Lİ YAKALANMIŞTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalar sonucunda, 15 şüphelinin örgütle bağlantılı olduğu ve çatışma bölgeleriyle irtibat kurduğu belirlenmiş ve şüphelilerden 3'ünün "yabancı terörist savaşçı" statüsünde olduğu, 12 şüphelinin ise sosyal medya platformları üzerinden aktif olarak örgüt propagandası yaptığı tespit edilmişti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheliden 13'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.