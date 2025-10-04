IŞİD'li dehşet ailesi sınırı nasıl geçti? Bakanlık yanıt verdi

Ankara’da servis şoförlüğü yapan 65 yaşındaki Binali Aslan, 21 Eylül’de kaybolmuştu. Ailesinin kayıp başvurusu sonucu yapılan aramalarda Aslan’ın, 14 kişilik IŞİD sempatizanı bir aile tarafından Ankara’dan alınarak Mersin’e götürüldüğü ortaya çıktı. Şoför Aslan’ın cesedi, şüphelilerin ifadeleriyle Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü yakınlarındaki ormanda gömülü bulundu.

480 KİLOMETRE CESETLE YOLCULUK

Soruşturmaya göre aile, Aslan’ı Ankara çıkışında öldürdü, cesedi 480 kilometre boyunca araçta taşıyarak Mersin’e götürdü ve ormana gömdü. Ardından aynı araçla Hatay’a geçerek Suriye sınırını aştı.

Hem cinayet hem görüntüleriyle Türkiye'yi dehşete düşüren 14 kişilik IŞİD'li ailenin Türkiye’de yıllarca nasıl fark edilmeden kaldığı, güvenlik birimlerinin takibinden nasıl kaçabildiği ve bu kadar kalabalık bir grubun sınırdan nasıl rahatlıkla geçtiği soruları tartışılmaya başlandı. Sınır güvenliği yeniden gündeme taşıdı.

MESELE SINIR GÜVENLİĞİ DEĞİLMİŞ

İçişleri Bakanlığı, cinayetin ardından Suriye'ye kaçan 14 kişilik ailenin sonradan değil doğuştan Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında açıklandığı gibi olaya karışan ailenin sonradan vatandaşlık kazandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Aile fertlerinin tamamı doğuştan Türk vatandaşıdır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Fransa ve Türkiye vatandaşı olan Aksoy Ailesi Gaziantep'te temmuz ayında jandarmaya saldırdı. Aile üyeleri bu nedenle bir ay cezaevinde kaldı. Ayrıca Antep’te, yakınında yaşadıkları türbenin yanında 12-13 yaşlarında bir çocuğun cesedi bulundu.

21 Eylül 2025'te, Ankara AŞTİ'de nakliyecilik yapan 3 çocuk babası 65 yaşındaki Binali Aslan'ın yanına gelen iki kişi, aileleriyle birlikte Mersin'e gitmek için anlaştı. 14 kişilik aileyi aracına alarak yola çıkan Binali Aslan'ın bir süre sonra cep telefonu kapandı.

Ailesi tarafından kayıp başvurusunun yapılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Aslan'ın aracının önce Mersin'e daha sonra da Hatay'a gittiği belirlendi. Araç içindeki şüphelilerin yasadışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlenince MİT devreye girdi.

Zanlıların İdlib'de olduğu belirlenince MİT ve Suriye İç Güvenlik Servisi tarafından operasyon düzenlendi.

Çıkan çatışmada 14 kişilik aileden baba Vahdi, anne Meryem ile Ayşe, Abdullah Ömer, Abdurrahim, Yakub, Muhammed ve Ahmed Bahaeddin Aksoy ölü olarak ele geçirildi.

Aksoy ailesinden 2'si yaralı 6 kişi de yakalanarak Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar, AŞTİ'de anlaştıkları ve daha sonra yolda öldürdükleri nakliyeci Aslan'ı Tarsus'ta ormana gömdüklerini itiraf etti.

En küçüğü 34 yaşında olan ve anne, baba ve 12 çocuktan oluşan ailenin IŞİD ile bağlantılı olduğu anlaşıldı.

