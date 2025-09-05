Son dakika | Tüm e-imzaların çalındığı iddiasına BTK'dan açıklama

Yayınlanma:
Son dakika haberi... BTK’da ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun patlatıldığı iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan BTK iddiaların asılsız olduğunu ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Türkiye sahte imza ve sahte diploma skandalı ile çalkalanırken ortaya atılan bir iddia vatandaşın güven duygusunu dibe çekti. Tolga Şardan'ın yazısında yer alan bilgilere göre BTK'da ülke genelinde tüm e-imza sahibi kullanıcıların şifrelerinin saklandığı havuz patlatıldı. Yazıda yer alan bilgilere göre söz konusu eylemi kimin yaptığı da belli değil ve BTK bu skandalın ardından inceleme başlattı.

BTK'da tüm e-imza kullanıcılarının şifreleri çalındı! "İşlem yapan hiçbir kullanıcı güvende değil"BTK'da tüm e-imza kullanıcılarının şifreleri çalındı! "İşlem yapan hiçbir kullanıcı güvende değil"

BTK AÇIKLAMA YAPTI: İDDİALAR ASILSIZ! SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Skandal iddianın yayılmasının ardından BTK konu hakkında bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

E-imza kullanıcılarını hedef göstererek ve kamuoyunu yanıltarak gerçek dışı veri sızıntısı iddialarını yayan, 2 milyon 500 bin üzerinde e-imza kullanıcısını asılsız haber ve paylaşımlar ile endişeye sürükleyen kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır.

