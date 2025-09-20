Son Dakika | TikTokçu baba tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Ömer Ç. isimli şahıs, TikTok üzerinden canlı yayın açarak küçük kızını dans ettirdi. Yayından para kazanmaya çalıştığı öne sürülen baba, sosyal medyada infial yarattı.

O çocuk Tiktokçu babanın elinden kurtarıldı

Canlı yayına katılan bazı kullanıcılar, “Sen baba mısın”, “Kızını nasıl böyle kullanıyorsun” diyerek durumu eleştirdi. Görüntülerin yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve emniyet birimleri harekete geçti.

Şahıs gözaltına alınırken çocuk koruma altına alındı.

Ömer Ç., "çocukları fuhşa teşvik etmek" suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından gözaltına alın Ömer Ç.'nin tutuklandığını duyurdu.

Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

SAYMAZ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Tiktokçu babaya, "Bu çocuğu bu karaktersizin elinden almak lazım" diyerek tepki göstermişti. Saymaz, bakanlığın açıklamasının ardından da şu açıklamayı yaptı: