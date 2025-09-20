Son Dakika | TikTokçu baba tutuklandı

Hatay Erzin'de Ömer Ç. isimli bir şahıs, kızını TikTok canlı yayınında dans ettirerek bundan para kazanmaya çalıştı. Çocuk bakanlık tarafından koruma altına alınırken, TikTokçu baba tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Ömer Ç. isimli şahıs, TikTok üzerinden canlı yayın açarak küçük kızını dans ettirdi. Yayından para kazanmaya çalıştığı öne sürülen baba, sosyal medyada infial yarattı.

Canlı yayına katılan bazı kullanıcılar, “Sen baba mısın”, “Kızını nasıl böyle kullanıyorsun” diyerek durumu eleştirdi. Görüntülerin yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve emniyet birimleri harekete geçti.

Şahıs gözaltına alınırken çocuk koruma altına alındı.

Ömer Ç., "çocukları fuhşa teşvik etmek" suçundan tutuklandı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından gözaltına alın Ömer Ç.'nin tutuklandığını duyurdu.

Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

TikTok’ta kızını oynatan Ömer Ç., çocukları fuhuşa teşvik etmek suçundan tutuklandı.

SAYMAZ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Tiktokçu babaya, "Bu çocuğu bu karaktersizin elinden almak lazım" diyerek tepki göstermişti. Saymaz, bakanlığın açıklamasının ardından da şu açıklamayı yaptı:

Babası tarafından TikTok’ta oynatılan kız çocuğu için “Bu çocuğu bu karaktersizin elinden almak lazım” demiştim.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızı devlet korumasına almış.
Bakanlık yetkililerini tebrik ediyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

