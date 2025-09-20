O çocuk Tiktokçu babanın elinden kurtarıldı

Yayınlanma:
Hatay Erzin'de bir şahıs, kızını Tiktok canlı yayınında dans ettirerek bundan para kazanmaya çalıştı. Bakanlık, çocuğu koruma altında aldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan bir erkek, TikTok üzerinden canlı yayın açarak küçük kızını dans ettirdi. Yayından para kazanmaya çalıştığı öne sürülen babaya sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

Canlı yayına katılan bazı kullanıcılar, “Sen baba mısın”, “Kızını nasıl böyle kullanıyorsun” diyerek durumu eleştirdi. Görüntülerin yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve emniyet birimleri harekete geçti.

Şahıs gözaltına alınırken çocuk koruma altına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı basın yayın organlarında 'Kızını Tik Tok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

SAYMAZ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Tiktokçu babaya, "Bu çocuğu bu karaktersizin elinden almak lazım" diyerek tepki göstermişti. Saymaz, bakanlığın açıklamasının ardından da şu açıklamayı yaptı:

Babası tarafından TikTok’ta oynatılan kız çocuğu için “Bu çocuğu bu karaktersizin elinden almak lazım” demiştim.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızı devlet korumasına almış.
Bakanlık yetkililerini tebrik ediyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

