Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atmıştı: O maganda tutuklandı
Kocaeli'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran babaya, çocuklarının gözü önünde tokat atan maganda Ozan Canyürek tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran baba Ö.K.'ye, çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü Ozan Canyürek, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

