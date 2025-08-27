Son Dakika | Tele1 5 gün karartılacak: Yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

RTÜK tarafından Tele1 televizyonuna yönelik, 5 günlük ekran karartma kararı hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Televizyon karara itiraz edileceğini duyurdu. İptal kararı iptal edilmezse 1 Eylül gecesinden itibaren Tele1 5 gün karartılacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Merdan Yanardağ’ın “4 Soru 4 Yanıt” programında “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeleri sebebiyle Tele 1 televizyonuna “Toplumu kin ve düşmanlığa” gerekçesini göstererek 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti.

ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDİLDİ

Daha sonra mahkeme tarafından RTÜK'ün kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ankara 23. İdari Mahkemesi, verilen yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Televizyondan yapılan açıklamaya göre, iptal kararının iptaline ilişkin bir üst mahkemeye başvuru yapıldı.

1 EYLÜL GECESİNDEN İTİBAREN KARARTILACAK

Üst mahkeme yürütmeyi durdurma kararının iptal edilmesine ilişkin kararı geri çevirmezse Tele1 televizyonu 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan geceden başlamak üzere 5 gün karartılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

