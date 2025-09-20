20 Eylül 2025
Son Dakika | Taksiciyi gasp edip öldürmüştü: Saldırgan yakalandı
Yayınlanma:
20 Eylül 2025 Cumartesi 19:57
İstanbul Beyoğlu’nda taksi şoförü Ali Sancar'ı (53) gasp ederek öldüren şahıs ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Halk TV Haber Merkezi
