Son Dakika | Sultangazi'de yolcu otobüsü alev aldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Eski Edirne Asfaltı TEM Otoyolu'nda, saat 16.30 sıralarında medyana gelen olayda, edinilen bilgilere göre personel servisi olarak kullanılan otobüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı.

Yangının motor bölümünden çıktığı değerlendirilirken, otobüsün içinde yolcu olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tramvay hattının hemen yanında olması panik yaratan olayda, otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.