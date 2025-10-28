Son dakika | Sındırgı beşik gibi... 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 60'a yakın artçı sarsıntı meydana geldi. Son olarak saat 10.10'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremden kısa süre sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.28'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

6.1'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

SINDIRGI BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!

Depremin, 6.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 6,1'lik depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı.

AFAD verilerine göre saat 01.11 itibarıyla kentte toplam 58 artçı deprem kaydedildi. Artçıların büyüklükleri 3,0 ile 4,2 arasında değişirken, sarsıntıların derinlikleri 5 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi. Buna göre, ilk artçı deprem saat 22.50'de 4,6 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından 22.51'de 4,0; saat 23.04'te 4,2, 01.55'te 4.0, saat 02.30'da 4.4, saat 03.48'de 4.2, saat 05.36'da 4.0 büyüklüğünde yeni sarsıntılar meydana geldi.