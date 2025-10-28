Son dakika | Sındırgı beşik gibi... 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha!

Son dakika haberi... Balıkesir Sındırgı'da depremler art arda geliyor. Son olarak 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 60'a yakın artçı sarsıntı meydana geldi. Son olarak saat 10.10'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremden kısa süre sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.28'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.sindirgi-001.png

SINDIRGI BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!

Depremin, 6.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 6,1'lik depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı.

sindirgida-6-1lik-depremde-yikilan-ve-985882-292684.jpg

AFAD verilerine göre saat 01.11 itibarıyla kentte toplam 58 artçı deprem kaydedildi.sindirgida-6-1lik-depremde-yikilan-ve-985880-292684.jpgArtçıların büyüklükleri 3,0 ile 4,2 arasında değişirken, sarsıntıların derinlikleri 5 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.sindirgida-6-1lik-depremde-yikilan-ve-985911-292684.jpgBuna göre, ilk artçı deprem saat 22.50'de 4,6 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından 22.51'de 4,0; saat 23.04'te 4,2, 01.55'te 4.0, saat 02.30'da 4.4, saat 03.48'de 4.2, saat 05.36'da 4.0 büyüklüğünde yeni sarsıntılar meydana geldi.

