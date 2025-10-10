Son Dakika | Serdar Öktem cinayetinde 2'si çocuk 9 kişi tutuklandı

Serdar Öktem cinayetine yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2'si çocuk 9 şüpheli tutuklandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e yönelik süikast davasında hapis yatan avukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltına alınan 2'si 18 yaşındaki küçük 9 kişi tutuklandı.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KATLEDİLMİŞTİ

Sinan Ateş davasının kilit ismi olan avukat Serdar Öktem, 6 Ekim Pazartesi günü İstanbul Şişli'de aracında uğradığı silahlı sladırıda hayatını kaybetti.

İstanbul'un en işlek noktalarında düzenlenen süikaste ilişkin başlatılan soruşturmada 2'si çocuk 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Avukat Serdar Öktem

SERDAR ÖKTEM SUİKASTINDA 9 TUTUKLAMA

Serdar Öktem suikastinde gözaltına alınan 2’si çocuk 9 şüpheli “tasarlayarak öldürme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’una muhalefet suçundan tutuklanmaları, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; hakim karşısına çıkan 2’si çocuk 9 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

