Son Dakika | Serdar Öktem cinayetinde 2'si çocuk 9 kişi tutuklandı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e yönelik süikast davasında hapis yatan avukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltına alınan 2'si 18 yaşındaki küçük 9 kişi tutuklandı.
İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KATLEDİLMİŞTİ
Sinan Ateş davasının kilit ismi olan avukat Serdar Öktem, 6 Ekim Pazartesi günü İstanbul Şişli'de aracında uğradığı silahlı sladırıda hayatını kaybetti.
İstanbul'un en işlek noktalarında düzenlenen süikaste ilişkin başlatılan soruşturmada 2'si çocuk 13 kişi gözaltına alınmıştı.
SERDAR ÖKTEM SUİKASTINDA 9 TUTUKLAMA
Serdar Öktem suikastinde gözaltına alınan 2’si çocuk 9 şüpheli “tasarlayarak öldürme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’una muhalefet suçundan tutuklanmaları, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; hakim karşısına çıkan 2’si çocuk 9 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.