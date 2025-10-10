Serdar Öktem suikastında tetikçilerin ifadeleri ortaya çıktı! Adım adım her şey böyle planlanmış

MHP’li avukat Serdar Öktem’e yönelik silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerde suikastın planlanması, uygulama anı ve kaçış süreci ayrıntılarıyla anlatıldı.

Zanlıların anlattıkları, planlı ve organize bir infazı gözler önüne serdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Sidar Ö, suikastın planlayıcısı olarak gösterilen Alican Ç.’nin talimatlarıyla hareket ettiklerini anlattı.

Sidar Ö, suikasttan yaklaşık bir hafta önce Alican Ç. tarafından gönderildiği hücre evinde Ejder P. ile tanıştığını söyledi.

ÜÇ FİRAR EVİ DEĞİŞTİ

Sidar Ö., "Alican Ç.’nin olaydan 10 gün önce kullanmam için telefon hattı verdiğini" söyledi. Polisten kaçmak için Bahçelievler, Yenibosna ve Esenyurt’ta "3 firar evi" değiştirdiğini ifade etti.

"KAN DAVAMIZ VAR"

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; olaydan 3-4 gün önce Alican Ç’nin kendisini aradığını belirten Sidar Ö, “Kan davamız var Caner Koçer ve Furkan Yavuz’un intikamını alacağız” dediğini aktardı.

Sidar Ö, başta kabul etmek istemediğini ancak ailesiyle tehdit edilince planı kabul ettiğini belirtti. Alican Ç.'nin, hedef şahsın Ataköy’de evi, Mecidiyeköy’de ofisi olduğunu söyleyerek buralarda beklemelerini istediğini, ofis adresinin de Alican Ç. tarafından gönderildiğini anlattı.

SALDIRI SABAHI

Olay günü sabahı 06.30’da yola çıktıklarını belirten Sidar Ö., “Ben, Semih A., Ejder P., M.K. ve C.Ü. ile bu araca bindim” dedi.

Gün içinde hedefin ofise gelmemesi ve polis hareketliliği nedeniyle geri döndüklerini söyledi.

Ancak saat 17.00 civarında Alican Ç. kendisini FaceTime üzerinden arayarak, “Adam otobana bağlanıyor. Hemen peşine düşün” dedi. Bunun üzerine harekete geçtiklerini, silahları koltuğun arkasından aldıklarını belirtti.

Barbaros Bulvarı'nda Öktem’in aracını görünce Alican Ç.'nin telefonda, “İnin, inin” diye bağırdığını belirten Sidar Ö., "Ben uzun namlulu silahla 2 el ateş ettim ancak korkudan nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

"CANER'İN İNTİKAMI ALINDI"

Saldırı sonrası Arnavutköy’e kaçtıklarını, Alican’ın ise görüntülü görüşmede “İntikam alındı, intikam alındı, Caner’in intikamı alındı” diye bağırdığını aktardı.

ARACI ORMANA BIRAKTILAR TELEFONU KIRDILAR

Alican Ç.’nin talimatıyla silahları ve aracı Arnavutköy’deki ormanlık alana götürdüklerini anlatan Sidar Ö., Alican’ın daha sonra konum gönderdiğini ve yedek kıyafetlerini giyerek bölgeden ayrıldıklarını belirtti.

Telefona ulaşılmaması için cihazı kırdığını, taksiyle ayrıldıktan 10 dakika sonra jandarma tarafından yakalandıklarını söyledi.

Bu süreçte Alican’ın kendilerine “parça parça 50 bin TL gönderdiğini” ancak eylem için kendisine doğrudan para teklif edilmediğini belirtti.

"BEN DALTONLARIN BAŞI"

Olayda aracı kullanan Semih A. da etkin pişmanlık talebiyle ifade verdi. Olaydan 7 gün önce Alican Ç. tarafından arandığını belirten A, “Beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Ç. senden bir şey isteyeceğim” dediğini, başta kabul etmediğini, ancak iki gün sonra kardeşinin okulunun fotoğrafının gönderildiğini söyledi. “Buna istinaden bu şahsı aradım ve teklifini kabul ettim” dedi.

“Herkes olayı biliyordu”

Saldırıdan bir gün önce Alican Ç.’nin “Yarın üstünüzü giyin evden çıkın” dediğini belirten Semih A. hücre evinden alınarak kullanılacak araca götürüldüklerini ifade etti:

“Bu olaya kadar ben ne götüreceğim araç ne de başka bir konu hakkında bilgi sahibi değildim. Ancak evdeki herkes yaşanılacak ve yapılacak olayı biliyordu”

"CENGO MASKEYİ VER"

Semih A, saldırı günü araçta beklediklerini, şüphelilerden birinin Serdar Öktem’e ait aracı görünce, “Aaa abi o araba o araba Cengo maskeyi ve silahı ver” dediğini anlattı. Bagajdan alınan siyah çantadaki silah ve maskeler dağıtıldıktan sonra, “Araçtaki şahısların hepsi araçtan indi. Üzerlerinde bulunan silahlarla Skoda marka araca yönelik hedef gözetmeksizin çok sayıda ateş açmaya başladılar” dedi.

Saldırı sonrası araca geri döndüklerinde Alican Ç. ile irtibata geçildiğini belirten Semih A , “Kardeşimiz Caner Koçer’in intikamı alındı abi” dediklerini söyledi. Şüpheliler kendi aralarında da ateş ettikleri yönleri konuştu.

Bir diğer şüpheli Ejder P. de ifadesinde her şeyin Alican Ç’nin yönlendirmesiyle başladığını söyledi. Saldırı öncesi çevrede polis olduğunu fark ettikleri için bir süre beklediklerini, “Polislerin olmadığı bir noktada araca yönelik eylemi gerçekleştirdik” dedi. Ejder P, “Ben 1 kez havaya ateş ettim daha sonra kaputa nişan alarak bir kez daha ateş ettim. Ben şahsı hedef almadım” diyerek savunma yaptı. Eylem sonrası Alican’ın talimatıyla Arnavutköy’deki ormana geçtiklerini, ardından herkesin telefonlarını kırdığını belirtti.