Ayşe Ateş'ten kritik Serdar Öktem açıklaması! "Herkesi yakacaktı"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in tetikçileri hapis cezası alsa da suikastın nedeni aydınlatılamadı. Ateş ailesi siyasi saiklere de dikkat çekti fakat kamuoyunu aydınlatan bir sonuç çıkmadı.

Ateş'in cinayeti ile ilgili davada sanık olan Serdar Öktem, 6 Ekim'de İstanbul'un ortasında öldürüldü.

Öktem telefonundaki bilgilerin Apple tarafından gönderilmesi ile de kısa süre önce gündeme gelmişti.

Öktem'in Casperlar ve Daltonlar arasındaki çekişme nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi. Öktem'in Casperlar isimli suç örgütü ile avukatlıktan öte örgüte üye olduğu ileri sürüldü.

Serdar Öktem'e geniş güvenlikli cenaze töreni! MHP'den katılım yok, suç örgütünden katılım var

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, X hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

Ayşe Ateş, Serdar Öktem'in eşinin katledilişi hakkında sessizliğini bozacağını ve bu yüzden öldürüldüğünü ima etti.

"KARIŞAN HERKESİ YAKACAKTI"

Ateş, "Serdar zayıf halkaydı. Serdar'ın hüküm giydiği anda Sinan'ın katline karışan herkesi yakacağını onu tanıyanların hepsi biliyordu" dedi.

Ateş, Öktem'in eşinin cinayeti ile ilgili anlattığını ileri sürdüğü ifadelerin bir kısmını paylaştı. Ateş, bu ifadeleri de Öktem'in dolandırdığı bir kişiden aldığını ifade etti.

Ateş, eşinin ölümünde azmettirici olan Doğukan Çep'e Öktem'in para verdiği iddiasını dile de getirip şunları yazdı: