Serdar Öktem'e geniş güvenlikli cenaze töreni! MHP'den katılım yok, suç örgütünden katılım var

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı dosyasının kilit isimlerinden Avukat Serdar Öktem, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, 6 Ekim’de İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Serdar Öktem'in cenaze programı belli oldu

Serdar Öktem kimdir?

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

Otopsi işlemleri tamamlanan Serdar Öktem’in cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından teslim alındı. Bugün, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

MHP'DEN RESMİ KATILIM YOK

Öktem’in ailesi ve sevenleri cenaze namazı öncesi cami avlusunda yerini aldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi aldandığı belirtildi. Ayrıca MHP'den cenazeye resmi bir katılım olmadığı da ifade edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNDEN ÇELENK

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre, MHP'den resmi katılımın olmadığı geniş güvenlikli cenaze törenine 'Çapkanlar' suç örgütü yöneticisi Rıdvan Çapkan çelenk gönderdi.

DAYISI TEHDİT İDDİALARINA YANIT VERDİ

Öktem'in naaşı Kocasinan mezarlığına götürüldü. Törene katılan isimlerden boksör Avni Yıldırım, Öktem'i en son 1 ay önce gördüğünü söyledi:

"Değerli avukatımızdı, Allah rahmet eylesin, üzüldük. İnşallah mekanı cennet olsun. Uzun yıllardan beri beraberdik. Gönül bağımız vardı. Çok üzüldük. Kendisini 1 ay önce görmüştüm. Sadece sosyal olarak görüşüyorduk. Ziyaretler ediyorduk. Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin ile birlikte görüşmüştük. Yemekte karşılaşmıştık. Ramazan yemeği idi hatta. Yalan dünya... Allah günahlarını affetsin"

Öte yandan Öktem'in dayısı tehdit iddialarına şu sözlerle yanıt verdi: "Sevimsiz. Konuşmak istemiyorum. Bu tür şeyler hoş değil. Giden gitmiş, canımız gitmiş"