Serdar Öktem'in cenaze programı belli oldu

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastının kilit ismi Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde saat 16.00 civarında uzun namlulu silahlarla suikasta uğradı. Öktem hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

ÖKTEM'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Zincirlikuyu’da otomobili ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dün işlemleri tamamlanan Öktem'in cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Serdar Öktem'in cenazesinin Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verileceği ifade edildi.