Serdar Öktem'in cenaze programı belli oldu

Zincirlikuyu’da otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alındı. Öktem'in cenaze töreni belli oldu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastının kilit ismi Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde saat 16.00 civarında uzun namlulu silahlarla suikasta uğradı. Öktem hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Son dakika | Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldiSon dakika | Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Sinan Ateş davasında flaş görüntüler ortaya çıktı: Serdar Öktem ile Ahmet Yiğit Yıldırım hastanede görüntülendiSinan Ateş davasında flaş görüntüler ortaya çıktı: Serdar Öktem ile Ahmet Yiğit Yıldırım hastanede görüntülendi

ÖKTEM'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Zincirlikuyu’da otomobili ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dün işlemleri tamamlanan Öktem'in cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Serdar Öktem'in cenazesinin Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verileceği ifade edildi.

