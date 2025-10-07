Son dakika | Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Avukat Serdar Öktem Şişli'de düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Otopsi raporu da ortaya çıkan Öktem'in vücuduna isabet eden kurşunların 'tek başına öldürücü nitelikte' olduğu belirtildi.

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi olarak bilinen Öktem'in öldürülmesi hakkında gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

Zincirlikuyu'da dün saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandıkları araçla Arnavutköy'e kaçtığı öğrenildi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi.

Araç üzerinde inceleme başlatılırken, taksiyi takibe alan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

2 KALAŞNİKOF TÜFEK, 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi. Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltı sayısının 13'e yükseldiği ifade edildi. Saldırının talimatının ise yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği açıklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Öktem'in öldürülmesiyle ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığı ve gözaltına alınan şüphelilerin 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Başsavcılığın açıklaması şu şekilde: