Serdar Öktem'in otopsi raporu çıktı: Her biri öldürücü en az 3 isabet almış

Yayınlanma:
Adli Tıp gece boyunca yaptığı incelemeleri tamamladı. Dün Şişli’de aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu çıktı...

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem’in Şişli’de aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından cenazesi Adli Tıp’a kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu, gece yapılan incelemeleri tamamladı.

SERDAR ÖKTEM'İN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu ortaya çıktı: Yüzüne, kafasına ve sol koluna isabet eden kurşunların öldürücü nitelikte olduğu belirlendi.

Serdar Öktem'e koruma muamması: "Karşılaşırsan polisi ara" demişlerSerdar Öktem'e koruma muamması: "Karşılaşırsan polisi ara" demişler

Video kaydı altında yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri üzerine hazırlanan Adli Tıp Raporu'nda; skopi incelemesinde Öktem’in kafa, sol omuz, köprücük kemiği ve yüz bölgesinde mermi çekirdeği parçaları bulunduğu, ölü muayenesinde ise kafasında giriş-çıkış yaraları ile sol kolda yan yana 2 mermi giriş yarası tespit edildiği kaydedildi.

serdar-oktemin-otopsi-raporu-cikti-her-biri-oldurucu-en-az-3-isabet-almis-3.jpg

Otopsi bulgularına göre, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar, beyin kanaması, beyin dokusunda harabiyet ve büyük damarlarda yaralanmalar meydana geldiği ifade edildi.

Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silahların görüntüleri yayımlandıSerdar Öktem cinayetinde kullanılan silahların görüntüleri yayımlandı

HER BİRİ ÖLDÜRÜCÜ EN AZ 3 İSABET ALMIŞ

Serdar Öktem’in ölümünün, 'ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıklarıyla birlikte gelişen beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmalarından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği' belirtildi.

serdar-oktemin-otopsi-raporu-cikti-her-biri-oldurucu-en-az-3-isabet-almis-2.jpg

Ayrıca Öktem’in kafasına, yüzüne ve sol koluna isabet eden her bir yaralanmadan en az birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. Öktem’in kıyafetlerinin ise atış mesafesinin belirlenebilmesi için Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

