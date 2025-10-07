Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem’in Şişli’de aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından cenazesi Adli Tıp’a kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu, gece yapılan incelemeleri tamamladı.

SERDAR ÖKTEM'İN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu ortaya çıktı: Yüzüne, kafasına ve sol koluna isabet eden kurşunların öldürücü nitelikte olduğu belirlendi.

Video kaydı altında yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri üzerine hazırlanan Adli Tıp Raporu'nda; skopi incelemesinde Öktem’in kafa, sol omuz, köprücük kemiği ve yüz bölgesinde mermi çekirdeği parçaları bulunduğu, ölü muayenesinde ise kafasında giriş-çıkış yaraları ile sol kolda yan yana 2 mermi giriş yarası tespit edildiği kaydedildi.

Otopsi bulgularına göre, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar, beyin kanaması, beyin dokusunda harabiyet ve büyük damarlarda yaralanmalar meydana geldiği ifade edildi.

HER BİRİ ÖLDÜRÜCÜ EN AZ 3 İSABET ALMIŞ

Serdar Öktem’in ölümünün, 'ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıklarıyla birlikte gelişen beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmalarından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği' belirtildi.

Ayrıca Öktem’in kafasına, yüzüne ve sol koluna isabet eden her bir yaralanmadan en az birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. Öktem’in kıyafetlerinin ise atış mesafesinin belirlenebilmesi için Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildiği öğrenildi.