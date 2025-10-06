Serdar Öktem'e koruma muamması: "Karşılaşırsan polisi ara" demişler

İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi'nde aracında uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren MHP'li avukat Serdar Öktem'e yönelik Daltonlar suç örgütü tarafından suikast düzenleneceği bilgisi 25 Ağustos'ta hem Şişli hem de Bakırköy ilçe emniyet müdürlüklerini bildirildi.

TEHDİT EDİLDİĞİNE İLİŞKİN KANITLARLA VALİLİĞE BAŞVURMASI İSTENDİ

Söz konusu ihbar üzerine polis memurları, 26 Ağustos'ta durumu Serdar Öktem'e bildirdikleri bir tebliğde bulundu. Bu tebliğde, Serdar Öktem'in koruma talebi için İstanbul Valiliği'ne tehdit edildiğine dair bilgi ve belgelerle başvurması gerektiği, başvurusu değerlendirilinceye kadar herhangi bir tehdit alması durumunda 112 polis imdat hattını araması bildirildi. Tebliğde ayrıca Serdar Öktem tarafından yapılacak acil çağrılara öncelik verileceği de bildirildi. Ayrıca motorize devriyelerle Serdar Öktem'in ikametinin çevresinin sürekli kontrol edileceği de belirtildi.

"ŞİKAYET ETTİĞİN KİŞİLERLE KARŞILAŞIRSAN POLİSİ ARA"

Serdar Öktem'e yönelik suikast ihbarının değerlendirilmesi sürecinde 27 Ağustos tarihli tebliğ tebellüğ belgesinde ise başka soruşturmada ifadesi alınırken, avukat Serdar Öktem'e yönelik, Daltonlar suç örgütü tarafından suikast düzenleneceğini beyan eden şüphelinin beyanına yer verilirken, Öktem'in adresi ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk ya da şüphe arz eden durumlarla veya şikayetçi olduğu kişilerle karşılaşması durumunda öncelikle araması gereken numaralar yer aldı. Bunların başında ise 112 Polis İmdat ihbar hattı yer aldı.

KARŞILAŞTI AMA POLİSİ ARAYAMADI

Öktem'e valilik tarafından koruma verilip verilmediği henüz biliniyor. Ancak Serdar Öktem'in şikayet ettiği kişilerle karşılaştığı ancak polisi arayacak zamanının olmadığı biliniyor.