Son dakika | Serdar Öktem cinayetindeki 13 şüpheli adliyede

Serdar Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu biliniyor.

İstanbul Şişli’de, Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem hayatını kaybetmişti. Saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy’deki ormanda bulunmuştu.

Cinayete ilişkin ise 13 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEDE!

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu biliniyor.

NELER OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin kilit isimlerinden olan MHP’li avukat Serdar Ökdem, aracındayken 6 Ekim günü, Şişli’de silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda uzun namlulu araçlar kullanılırken ağır yaralanan Ökten hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olaya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alınırken saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy’deki ormanda bulunmuştu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise olayda kullanılan silahlar (2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah), kar maskesi ve eldiven gibi eşyaları ele geçirilmişti.

OTOPSİ RAPORU ÖLÜM SEBEBİNİ ORTAYA KOYMUŞTU!

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne aldığı yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarılmıştı.

Söz konusu raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." denilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

