Son dakika | Şehit polis Emre Albayrak soruşturmasında 5 sevk

Olayın ardından saldırganın ailesinden gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ve savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Savcılık, 5 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerin sevk gerekçesinde iki ayrı suçlama yer aldı. Savcılık, şahısların "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklanmalarını talep etti.

UYUŞTURUCU SUÇU DEĞERLENDİRMESİ SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerle ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi. Şüpheliler hakkındaki "uyuşturucu ticareti" suçlarına ilişkin değerlendirmenin sürdüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, İstanbul Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Narkotik ekiplerinin şüpheli adrese düzenlediği operasyon sırasında içeriden ateş açılması üzerine sıcak çatışma yaşandı. Çatışmada şüpheli Ramazan Açik’in silahından çıkan kurşunların hedefi olan Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis ekiplerine ateş açan saldırgan Ramazan Açik ise operasyon sırasında etkisiz hale getirildi.

EVDEN CEPHANELİK VE KILIÇ ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin binada yaptığı detaylı çalışmalarda saldırının boyutu gözler önüne serildi. Saldırganın bulunduğu orta katta yapılan incelemede 11 adet 9 mm çapında boş kovan bulunurken, saldırganın polislere tam 11 el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca aynı katta 90 santimetre uzunluğunda bir kılıç ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Binanın üst katında ikamet eden baba Cemal Açik’in dairesinde yapılan aramalarda ise bir çelik kasa içerisinde; 1 adet tabanca, uzun namlulu silaha ait ve içinde 30 mermi bulunan bir şarjör ile iki boş şarjör bulundu.

SUÇ MAKİNESİ AİLE HAKİM KARŞISINDA

Operasyon sonrası genişletilen soruşturma kapsamında, aile boyu suç kaydı bulunduğu belirtilen şahıslar gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen ve tutuklanmaları istenen 5 kişilik şüpheli grubunun; baba Cemal A. ve eşi, Çetin A. ve eşi ile ölü ele geçirilen saldırgan Ramazan A.’nın eşinden oluştuğu öğrenildi.