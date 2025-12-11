DİSK Ankara'ya taşınma eleştirilerine yanıt verdi

DİSK Ankara'ya taşınma eleştirilerine yanıt verdi
Yayınlanma:
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sendikanın merkezinin Ankara'ya taşınmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Çerkezoğlu, "Bir örgütün genel merkezinin nerede olacağına o örgüt karar verir. O örgütün yetkili organları karar verir. DİSK'in de en yetkili karar organı genel kuruldur. Bu kararı da genel kurul almıştır" dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Merkezi’nin Ankara'ya taşınması gündemde.

DİSK yönetiminin, 2020 yılında yapılan 16’ncı Genel Kurul’da alınan karar gereğince genel merkezini İstanbul'dan Ankaraya taşımayı kararı aldığı öğrenilirken, konfederasyona bağlı 11 sendikadan açıklama geldi.

11 SENDİKADAN TEPKİ

Birleşik Metal-İş, Basın-İş, BTO-Sen, Dev Yapı-İş, Enerji-Sen, Güvenlik-Sen, Limter-İş, Nakliyat-İş, Sine-Sen, Sosyal-İş ve Tümka-İş sendikalarının ortak açıklamasında DİSK'in kararına tepki gösterildi.

DİSK asgari ücret talebini açıkladıDİSK asgari ücret talebini açıkladı

"KARARI GENEL KURUL ALDI"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sorulara yanıt verdi. İlke TV'de Ahmet Ayva'nın sorularını yanıtlayan kararın genel kurulda alındığını belirtti. Çerkezoğlu, "Bir örgütün genel merkezinin nerede olacağına o örgüt karar verir. O örgütün yetkili organları karar verir. DİSK'in de en yetkili karar organı genel kuruldur. Bu kararı da genel kurul almıştır" ifadelerini kullandı.

