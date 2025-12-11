DİSK Ankara'ya taşınma eleştirilerine yanıt verdi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sendikanın merkezinin Ankara'ya taşınmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Çerkezoğlu, "Bir örgütün genel merkezinin nerede olacağına o örgüt karar verir. O örgütün yetkili organları karar verir. DİSK'in de en yetkili karar organı genel kuruldur. Bu kararı da genel kurul almıştır" dedi.