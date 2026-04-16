Son Dakika | Şanlıurfa okul saldırısı soruşturmasında 16 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki lisede düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'DEN GÖZALTI AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “14 Nisan günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından 2 ilçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisinin, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla görevden uzaklaştırıldığı duyurmuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün meydana gelen silahlı saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisi olmak üzere toplam 16 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanlığı, yaralılardan 7'sinin taburcu edildiğini, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı. Okulun eski öğrencisi olduğu belirtilen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...