Son Dakika | Şanlıurfa okul saldırısı soruşturmasında 16 gözaltı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü, 14 Nisan günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

EGM'DEN GÖZALTI AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “14 Nisan günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından 2 ilçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisinin, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla görevden uzaklaştırıldığı duyurmuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün meydana gelen silahlı saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisi olmak üzere toplam 16 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanlığı, yaralılardan 7'sinin taburcu edildiğini, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı. Okulun eski öğrencisi olduğu belirtilen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
