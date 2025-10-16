Son dakika | Paramount Hotel'e kayyum atandı

Son dakika | Paramount Hotel'e kayyum atandı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da yer aldığı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun Sedat Peker'in 2021'de ifşa ettiği Paramount Hotel'e 'çökme' iddiası ile ilgili olduğu belirtildi. Soruşturmaların odağındaki Paramount otele kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da yer aldığı 7 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı.

Operasyonun Sedat Peker'in 2021'de ifşa ettiği Paramount Hotel'e 'çökme' iddiası ile ilgili olduğu belirtildi. Paramount Hotel'e kayyum atandı.

'Operasyonların anası' nereye uzanacak? Paramount operasyonunda 'hedef Soylu'nun albümü' iddiası'Operasyonların anası' nereye uzanacak? Paramount operasyonunda 'hedef Soylu'nun albümü' iddiası

SBK ve Cihan Ekşioğlu hakkında gözaltı kararı: Operasyonun altından Sedat Peker'in ifşaları çıktıSBK ve Cihan Ekşioğlu hakkında gözaltı kararı: Operasyonun altından Sedat Peker'in ifşaları çıktı

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arsında Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe olduğu belirtildi.

PARAMOUNT OTELE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Otelin eski yöneticisi Şaban Kayıkçı’nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı Bodrum Torba’daki The Plaza Bodrum (Paramount Hotel) isimli otel ile şüpheli Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF kayyum olarak atandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
Türkiye
Hakan Tosun cinayetinde kamera kayıtlarını alan saldırganın ailesi de gözaltına alınmış
Hakan Tosun cinayetinde kamera kayıtlarını alan saldırganın ailesi de gözaltına alınmış
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Ek uzman mütalaası talep edildi
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Ek uzman mütalaası talep edildi
Tekirdağ’da feci kaza! Çöp kamyonu tarlaya devrildi: Yaralılar var
Tekirdağ’da feci kaza! Çöp kamyonu tarlaya devrildi: Yaralılar var