Son dakika | Paramount Hotel'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da yer aldığı 7 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı.

Operasyonun Sedat Peker'in 2021'de ifşa ettiği Paramount Hotel'e 'çökme' iddiası ile ilgili olduğu belirtildi. Paramount Hotel'e kayyum atandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arsında Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe olduğu belirtildi.

PARAMOUNT OTELE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Otelin eski yöneticisi Şaban Kayıkçı’nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı Bodrum Torba’daki The Plaza Bodrum (Paramount Hotel) isimli otel ile şüpheli Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF kayyum olarak atandı.