'Operasyonların anası' nereye uzanacak? Paramount operasyonunda 'hedef Soylu'nun albümü' iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verdi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe yer aldı.

OPERASYONUN MERKEZİNDE SEDAT PEKER'İN İDDİALARI VAR

Operasyonun, organize suç iddiaları kapsamında Sedat Peker’in 2021’de sosyal medyada ifşa ettiği Paramount Hotel’e “çökme” iddialarıyla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Ayrıca Peker, o dönemde yaptığı paylaşımlarında sık sık eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef almıştı.

Gazeteci Cengiz Erdinç, operasyonu Halk TV’de değerlendirdi. Sorel Dağistanlı'nın "Süleyman Soylu’nun fotoğraf albümününü" vurgulaması üzerine üzerine açıklamalarda bulunan Erdinç, "Bu işte yargının nerede duracağıyla ilgili bir şey. O yüzden temiz eller operasyonu diyemiyoruz. Cihan Ekşioğlu'nun ortağı Gündüz Memişoğlu Soylu'nun eski ortağı. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısıydı. Üçüncü ortakları 2005 yılında öldürüldü. Faili meçhul o cinayet. Aslında değil de faili meçhul..." dedi.

OPERASYONLAR NEREYE UZANACAK?

Cihan Ekşioğlu'nun Savunma Sanayii alanında satın aldığı yazılımlar üzerinden tartışılan yanları olduğunu söyleyen Erdinç, "Bunun da çok üzerine gidilmedi. Bir de suikast girişimi var. Şimdi Daltonlar o suikası başarsaydı. Serdar Öktem cinayeti gibi belki siyasi bir cinayet olarak Cihan Ekşioğlu cinayetini konuşacaktık. Bunların hepsi bir itiş kakışın parçası. Şunu söyleyebiliriz. Süleyman Soylu'nun fotoğraf albümüne doğru yapılan bir operasyon bu. Bütün bu isimlerin Ekşioğlu'nun kısmen SBK'nın bu albümde yeri var. Süleyman Soylu SBK operasyonunun ardından Meclis'te 'bu tepeden tırnağa bir devlet operasyonu' demişti. O devlet operasyonuysa bu nedir bu da mı bir devlet operasyonu mu? Tepeden tırnağa mı onu göreceğiz şimdi" ifadelerini kullandı.