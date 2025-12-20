Oktay Saral'dan Erdoğan'a 2. Abdülhamit benzetmesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Oktay Saral, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

2. Abdulhamit örneği veren Saral, "Liderine sahip çıkmayan millet, tarih önünde kaybeder. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak bir tercih değil, bir beka meselesidir" dedi.

"ERDOĞAN'A SAHİP ÇIKMAK BEKA MESELESİDİR"

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in tahtan indirilmesiyle devletin felakete sürüklendiğini öne süren Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu örneği verdi:

"Abdülhamid Han’a karşı içeriden ve dışarıdan yıllarca nefret örgütlendi. “Hürriyet” diyerek alkış tuttular, meşrutiyet geldiğinde bayram ettiler. Ama o sevinç, felaketin başlangıcıydı. Meclis; devleti içeriden çökertmek isteyenlerle doldu, Abdülhamid indirildi ve Osmanlı kısa sürede parçalandı. Sonradan pişman olan çok oldu… Ama bedeli millet ödedi. Abdülhamid Han her şeyi görüyordu. Bu yüzden direndi. Devleti, milleti ve yarını korumak için…"

"Bugün aynı oyun sahnede. Aynı algılar, aynı iftiralar, aynı “otoriter” yalanları…" diyen Saral, Erdoğan'a sahip çıkma çağrısı yaparak "Ders ortada: Liderine sahip çıkmayan millet, tarih önünde kaybeder. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak bir tercih değil, bir beka meselesidir" ifadelerini kullandı.