İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştü

İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştü
Yayınlanma:
Milli İstahbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyeti ile İstanbul'da bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

MİT BAŞKANI KALIN'DAN HAMAS İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; 'Gazze Ateşkes Anlaşması' kapsamında İstanbul'da yapılan görüşmede Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi verdi.

ATEŞKES MASAYA YATIRILDI

Garantör ülke olarak Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmaları üzerinde duruldu. Bununla birlikte İsrail’in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Kabine'de büyük değişiklik iddiası! Hakan Fidan görevden mi alınacak? İbrahim Kalın geri mi dönüyor?Kabine'de büyük değişiklik iddiası! Hakan Fidan görevden mi alınacak? İbrahim Kalın geri mi dönüyor?

Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi verildi. Başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı. Yapılan görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kaldı.

Kaynak:DHA

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Siyaset
Ahmet Akın hakkında 'soruşturma izni' verilmişti: CHP'li belediyeden açıklama
Ahmet Akın hakkında 'soruşturma izni' verilmişti: CHP'li belediyeden açıklama
Özgür Özel'den şoke eden İBB davası açıklaması: Çıplak arama yapıldı 4 gün depoda tutuldu!
Özgür Özel'den şoke eden İBB davası açıklaması: Çıplak arama yapıldı 4 gün depoda tutuldu!