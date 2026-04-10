Son Dakika | Onur Yaser Can davasında karar! Dört polise 6 yıl hapis cezası

Son dakika... Gözaltında gördüğü kötü muamele sonrası intihar eden Onur Yaser Can'in davasında belgeleri yok ettikleri iddiasıyla yargılanan polisler hakkında 6 yıl hapis cezası verildi.

Onur Yaser Can’ın ölümünün ardından açılan davada, resmi belgeleri yok etmekle suçlanan 6 polis hakkında 6’şar yıl hapis cezası verildi.

2010 yılında gözaltına alındıktan kısa süre sonra yaşamına son veren Onur Yaser Can’a ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Birgün'ün haberine göre; İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, “resmî belgeyi yok etme, bozma veya gizleme” suçundan yargılanan 6 polis memuruna 6’şar yıl hapis cezası verdi.

Sanık polisler hakkında 13’er yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Aynı davada daha önce 4 polis memuru aynı suçtan 6’şar yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak bu karar istinaf mahkemesince bozulmuştu.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Onur Yaser Can, 2 Haziran 2010’da İstanbul’da esrar satın aldığı iddiasıyla Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alındı. Ailesi, gözaltı sürecinde yakınlarına haber verilmediğini, ifade sırasında avukat bulundurulmadığını ve imzalatılan tutanakların kendisine verilmediğini söyledi.

Aile ayrıca Can’ın gözaltında çıplak aramaya ve işkenceye maruz kaldığını, serbest bırakıldıktan sonra da takip edildiğini öne sürdü.

Can, ilk gözaltının ardından ertesi gün yeniden ifadeye çağrıldı. Daha sonra da imzasının eksik olduğu gerekçesiyle üçüncü kez emniyete gitmesi istendi. Onur Yaser Can, bu çağrının yapıldığı günün akşamında, 23 Haziran 2010’da yaşamına son verdi.

Can’ın ölümünden sonra bulunan yarım notta, gözaltında ağır kötü muameleye uğradığını, aşağılandığını ve muhbirlik yapmaya zorlandığını anlattığı belirtildi.

Dava sürerken anne Hatice Can 2014 yılında yaşamına son verdi. Baba Mevlüt Can ise 2019’da sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

